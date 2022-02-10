الرئيس التونسي: يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر "لا يمكن تطهير تونس إلا بتطهير القضاء"

"القضاء وظيفة وليس سلطة، وجميع القضاة خاضعون للقانون، ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن "مجلس القضاء الأعلى قد حُل فيما سيحل محله مجلس آخر" مشيرا إلى أنه "لا يمكن تطهير تونس إلا بتطهير القضاء" وتابع"القضاء وظيفة وليس سلطة، وجميع القضاة خاضعون للقانون، ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية".

ولفت قيس سعيد إلى أنه "لا يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا بعد تطهير البلاد" وتابع"تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية" وأضاف"سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بمجلس آخر، البعض شكك في عدم حل المجلس، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتطهير القضاء".

وأشار سعيد أن "هناك قضايا جارية (لم يوضحها) منذ سنوات عديدة ولم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية وأن لهم سلطة تفوق كل السلطات".

وكانت ليلى جفال وزيرة العدل التونسية قالت في أعقاب لقائها بالرئيس قيس سعيد، مساء الأربعاء، إن الأخير يتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء.

وكان الرئيس التونسي، قد قرر السبت المنصرم حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال إنه صار من الماضي"؛ مذكرا أنه نبّه تركيبته مرات ومرات من التلاعب الذي قامت به في ملفات عدة"

والمجلس الأعلى للقضاء هيكل دستوري قضائي شكلت تركيبته حركة النهضة الإخوانية بالشراكة مع حليفها في الحكم نداء تونس، فيما لم تدخر جهدا في تعطيل ونسف تشكيل المحكمة الدستورية أعلى سلطة دستورية في البلاد.

والرئيس التونسي الذي جمّد البرلمان بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو/تموز المنصرم وبدأ مرحلة استثنائية؛ ذكر خلال كلمته من مقر الوزارة أن المجلس تُباع فيه المناصب على أساس الولاءات.