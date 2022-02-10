مقتل فرنسي في "هجوم إرهابي" في بنين وفتح تحقيق

أعلنت السلطات في بنين الإفريقية عن مقتل مواطن فرنسي في "هجوم إرهابي" في بنين مساء اليوم الخميس

أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب في باريس الخميس أن فرنسيا في عامه الخمسين قتل في "هجوم إرهابي" وقع في شمال بنين، لافتة الى فتح تحقيق في "اغتيال على صلة بتنظيم إرهابي".

وأوردت النيابة أن الهجوم "وقع في منطقة بارك دبليو بشمال بنين".

وأعلنت منظمة "أفريكن باركس" المدافعة عن البيئة الأربعاء أن خمسة من حراس الغابات وجنديا قتلوا واصيب عشرة آخرون في كمين الثلاثاء في هذه المحمية الطبيعية الواقعة عند تقاطع الحدود بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر والتي تتولى الدول الثلاث الإشراف عليها.

وقالت المنظمة في بيان "بالامس (...) تعرض فريق من حراس الغابات لكمين في بارك دبليو في بنين (...) الحصيلة غير النهائية بلغت ستة قتلى هم خمسة من حراس الغابات وجندي في قوات بنين المسلحة، وأصيب عشرة أشخاص آخرين".

واضافت أنه تم نشر تعزيزات عسكرية ومزيد من حراس الغابات في المنطقة المذكورة.

وشهدت بلدان جنوب منطقة الساحل أخيرا سلسلة هجمات حدودية اكدت المخاوف من إمكان تقدم الجهاديين نحو المناطق الساحلية.