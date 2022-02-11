مدغشقر: ارتفاع ضحايا إعصار "باتسيراي" إلى 111 قتيلا بعد العثور على 17 ضحية

أحصت السلطات نحو 18 ألف منكوبا فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم. واقتلع الإعصار آلاف المنازل

أعلنت فرق الانقاذ في مدغشقر، أنها أحصت 17 ضحية إضافية للإعصار "باتسيراي" لترتفع حصيلة القتلى إلى 111 شخصا بعد أسبوع على ضرب الإعصار الجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي، وأحصت السلطات نحو 18 ألف منكوبا فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم. واقتلع الإعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضرارا بالغة.

يذكر أن الإعصار استوائي "باتسيراي" ضرب مدغشقر ليل السبت-الأحد المنصرمين وطال منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل الجزيرة مسببا فيضانات في الأنهر.