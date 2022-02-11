شركات الطيران الإسرائيلية تعود لاستئناف الرحلات المباشرة مع المغرب ابتداء من 14 فبراير الجاري

شركة "إسرايير" التي ستعود لاستئناف النشاط ابتداء من 28 مارس و"اركيا" التي ستبدأ رالحلات الجوية في أبريل

أعلنت ثلاث شركات طيران إسرائيليية، على رأسها "إل عال"، عن العودة لنشاطها الجوي بين إسرائيل والمغرب ابتداء من 14 فبراير/ شباط الجاري بين تل أبيب والرباط والدار البيضاء ومراكش بعد توقف تجاوز الشهرين بسبب إغلاق الرباط للمجال الجوي للتصدي للمتحور "أوميكرون".

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، فإن "شركتان إسرائيليتان ستعودان للربط الجوي بين إسرائيل والمغرب إلى جانب "إل عال"، وهما شركة "إسرايير" التي ستعود لاستئناف النشاط ابتداء من 28 مارس/آذار الوشيك، في حين الشركة الثالثة هي شركة "اركيا" التي ستبدأ رحلات جوية مباشرة مع المغرب ابتداء من شهر أبريل/نيسان المقبل.

جدير بالذكر أن شركتي الخطوط الملكية المغربية، والعربية، بدورهما يُتوقع أن يستأنفان رحلات جوية مباشرة نحو إسرائيل انطلاقا من المغرب، ليكون بذلك عدد الشركات التي تشتغل في الخطوط الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب هم خمسة شركات.

وكانت شركة "إل عال" و"إسرايير" قد نظمتا العديد من الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب قبل ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم، وذلك بعد توقيع إسرائيل والمغرب اتفاقية استئناف العلاقات الثنائية في أواخر عام 2020، ثم توقفت الرحلات الجوية بعد قرار المغرب في ديسمبر/كانون الأول 2021 إغلاق مجاله الجوي في إطار الجهود المبذولة للتصدي لتفشي المتحور "أوميكرون" عن وباء كورونا.

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت في يناير /كانون الثاني المنصرم عن عودة فتح الأجواء من جديد ابتداء من 7 فبراير/شباط الجاري، وقد شرعت العديد من الشركات الدولية العاملة في الرحلات الجوية، في استئناف رحلات الجوية المباشرة من وإلى المملكة المغربية تحت تدابير احترازية.