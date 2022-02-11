تونس: الحزب الدستوري الحر يطالب بـ"ادراج الغنوشي والنهضة على قائمة الإرهاب"

"ضرورة تجميد أموال الغنوشي وحزبه ومنع التدفقات المالية من الخارج، مطالبا بحل البرلمان وإنهاء صفته رئيسا للحركة

طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الجمعة، بـ"إدراج زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وحزبه ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية" مشددا على "ضرورة تجميد أموال زعيم إخوان تونس وحزبه ومنع التدفقات المالية من الخارج، مطالبا بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له".

وتعيش حركة النهضة "حالة من التخبط بعد الأدلة التي قدمتها هيئة دفاع تونسية، امس الأربعاء، تثبت تورط زعيمهم الغنوشي في التجسس على الأمن" الأدلة والمعلومات التي قدمتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال القيادي اليساري البارز شكري بلعيد يوم 6 فبراير/ شباط 2013، "ثبتت تورط زعيم حركة النهضة أيضاً في هذه الجريمة، بجانب التخابر مع الخارج"

وأشار تقرير هيئة الدفاع إلى أنه" منذ وصول النهضة للحكم سنة 2011 ارتفعت معدلات جرائم الإرهاب وقتل الجنود وأفراد الأمن والمدنيين، مع تشكيل شبكات لتسفير وتجنيد الشباب التونسي للخارج، بعد تجنيدهم في السجون والمساجد".

وكشفت هيئة دفاع تونسية "هذه الوقائع بالأدلة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي أكدت أن لديها وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة النهضة الإخوانية الغنوشي بـ"التخابر مع جهات أجنبية".

ولفتت الهيئة إلى وجود وثائق أيضا "تثبت تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية، متهمة زعيم الإخوان بغسل الأموال رفقة ابنه معاذ، إضافة إلى وجود جهاز سري مالي يتعلق برئيس حركة النهضة"

ويرى متابعون أن "إخوان تونس كشفت جرائمهم وظهرت خياناتهم في حق الوطن، وتنقصهم سوى المحاسبة القضائية والعودة إلى السجون"