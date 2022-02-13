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عبد الفتاح البرهان: الزيارات المتبادلة مع مسؤولين إسرائيليين شرعية وساعدتنا أمنيا

i24news

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عبد الفتاح البرهان
Ebrahim HAMID / AFPعبد الفتاح البرهان

المسؤول السوداني يقول ان هذه الزيارات تأتي في اطار التنسيق الأمني وانها طبيعية

قال قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة المؤقت عبد الفتاح البرهان اليوم في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الزيارات التي يجريها مسؤولون سودانيون الى إسرائيل هي جزء من التنسيق الأمني- الاستخباراتي بين البلدين- وليس لأهداف سياسية. 

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وتابع البرهان بحسب وكالة الاناضول: "اننا نسعى للانفتاح وأن يكون السودان جزءا من المجتمع الدولي، وأننا ليس لدينا أعداء مع أحد". وقال إن "التعامل مع إسرائيل لم يتوقف منذ لقاء عنتبي في أوغندا". 

وأضاف أن الحديث لا يدور عن اجتماعات رفيعة المستوى "هذا شرعي، وليس سرا أن المعلومات التي تقاسمناها ساعدتنا بالقبض على عدد من المنظمات الإرهابية داخل السودان" 

وأشار إلى أنه لم يزر السودان أي مسؤول إسرائيلي كبير وأن جميع الزيارات التي تمت هي من قبل مسؤولين عسكريين وأمنيين، وهذا شيء طبيعي بين دول العالم. 

وتطرق البرهان في حديثه الى شؤون سودانية داخلية في السودان، مشيرا الى أن رجال الجيش السوداني مستعدين إدارة حوار حول الوضع الحالي ودفع العمليات التي تؤدي إلى انهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات يترك في نهايتها الجيش السوداني الساحة السياسية. 

وتأتي تصريحات البرهان في أعقاب تقرير الأسبوع الماضي حول زيارة مبعوث سوداني لإسرائيل الأسبوع الماضي بهدف تعزيز العلاقات مع بلاده, وكان مصدر صرح لرويترز أن مبعوث الرئاسة السودانية كان وصل إسرائيل الأسبوع الماضي. 

 

 

 

 