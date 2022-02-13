المبعوثة الأممية الى ليبيا تدعو باشاغا والدبيبة "الحفاظ على الاستقرار"

المبعوثة الأممية اجتمعت مع رئيسي الوزراء المتنازعين في ليبيا وتدعو للحفاظ على الاستقرار

اجتمعت المبعوثة الأممية الى ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الاحد مع كل من عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا ودعتهما إلى "الحفاظ على الاستقرار" في البلاد، من دون اتخاذ موقف من قبلها من الصراع بينهما حول منصب رئيس الوزراء.

وكان النزاع بدأ بعد تعيين البرلمان المنعقد شرقي البلاد في 10 شباط فتحي باشاغا رئيسا للوزراء بدلا من عبد الحميد الدبيية والذي أعلن عن رفضه مغادرة المنصب.

الأميركية ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا، اجتمعت مع الدبيبة في العاصمة طرابلس وأكدت له "أهمية أن تعمل جميع الأطراف" للحفاظ على الاستقرار. كما اجتمعت مع "رئيس الوزراء المكلف" باشاغا مؤكدة له "ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية... والحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد".

وأضافت ويليامز في تغريدات بالعربية عبر حسابها على تويتر، أنه "يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد صرح الخميس أن المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيسا للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام الموقف الجمعة معلنا أنه "أخذ علما" بتكليف باشاغا ودعا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة".

ويشار الى أن البرلمان في طبرق اعتبر ان ولاية حكومة الدبيبة انتهت بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر 2021 الى أجل غير مسمى، واختار الخميس الماضي باشاغا رئيسا للحكومة ، لكن الدبيبة أعلن أنه لن يسلم السلطة الا لحكومة منتخبة.