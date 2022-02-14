تقرير: المغرب يتعاقد مع شركة إسرائيلية لشراء أنظمة صواريخ دفاعية بقيمة 500 مليون دولار

يتميز نظام الدفاع الصاروخي Barak MX بالمرونة، والحماية من مجموعة من التهديدات الصاروخية والمركبات الجوية

كشفت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية نقلا عن مصادرها، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عقدت اتفاقية مع المغرب لإمداده بنظام الدفاع الصاروخي "باراك إم إكس" بقيمة أكثر من 500 مليون دولار أمريكي، يتميز نظام الدفاع الصاروخي بالمرونة، ويمكنه الحماية من مجموعة من التهديدات الصاروخية والمركبات الجوية غير المأهولة، مثل الطائرات بدون طيار.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية ذاتها، أن هذا النظام يوفر إمكانية إدارة 3 أنظمة اعتراضات تابعة لعائلة "باراك"، وهو محرك صاروخي يعترض صواريخ يصل مداها إلى 35 كيلومترا ؛ "Barak-LRAD" وهو محرك صاروخي ثنائي النبض يعترض صواريخ يصل مداها إلى 70 كيلومترا؛ ومحرك الصاروخ "Barak-ER" ثنائي النبض، بالإضافة إلى محرك إضافي يصل مداه إلى 150 كيلومترا.

وعن تفاصيل الصفقة، فقد قدم المغرب في البداية استفسارات حول توفير إسرائيل لهذه الأنظمة وغيرها عندما زار وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، واضاف التقرير أن "الرئيس التنفيذي لشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية و الفضائية IAI ، بواز ليفي، قام بزيارة سرية للمغرب، وعرض قدرات أنظمة الدفاع الصاروخي ووقف على تفاصيل الصفقة"

يذكر أن وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس، كان قد أجرى زيارة من ثلاثة أيام للمغرب، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، التقى فيها مسؤولين أمنيين، وعسكريين، وسياسيين، ووقع فيها على اتفاقية تعاون مع المغرب، كان مراقبون يتوقعون أنها ستفتح الباب أمام تعاون عسكري، وتبادل للخبرات بين البلدين.

وخلال ذات الزيارة، وقع غانتس ونظيره المغربي عبد اللطيف لوديي مذكرة تفاهم تعزز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وتتيح خصوصا للمغرب اقتناء معدات إسرائيلية عالية التكنولوجياويمكن الاتفاق الأمني أيضا من “نقل التكنولوجيا والتكوين، وكذلك التعاون في مجال الصناعة الدفاعية”، بحسب ما أوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، وكان الاتفاق الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، وفق الجانب الإسرائيلي.