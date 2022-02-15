الناشطة التابعة للبوليساريو سلطانة خيا ترفض استقبال وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء

"ظلت سلطانة تروج الادعاءات الزائفة بشأن تعرضها للتعذيب وأن منزل سكناها يعيش حالة من الحصار وغيرها من الادعاءات

رفضت الناشطة التابعة لجبهة البوليساريو سلطانة خيا، أمس الإثنين، استقبال وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدينة بوجدور في الصحراء بالمغرب للاستماع بشكل مباشر لشهادتها حول "مزاعم بالتضييق عليها وتعرضها لتجاوزات حقوقية"وسارعت إلى "كيل الإتهامات الكاذبة لممثلي المجلس، من نافذة بسطح المنزل، موردة في حديثها أنها لن تلتقي الوفد، مدعية في الوقت نفسه أنها تتعرض لإنتهاكات".

وقال المجلس إن "رفض سلطانة استقبالنا يؤكد ضعف حجة سلطانة خيا في حديثها عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء وإلا كيف يمكن تفسير رفضها التفاعل مع ورفضها مؤسسة مستقلة تعنى برصد ومتابعة وضعية حقوق الإنسان في المغرب"

وكشفت خيا "عن حقيقة مواقفها، حين نزعت العباءة الحقوقية أمام ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتواجههم بمقاربة سياسية فجة ومفضوحة، من خلال رفعها لعلم الجبهة وترديد شعارات سياسية تهاجم من خلالها الوحدة الترابية للمملكة المغربية"

إوتكون وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي انتقل إلى مدينة بوجدور في الصحراء، من الراغيب مراد وحمدي عبد الرفيع، فضلا عن الطبيبة آيت بوغيمة فضيلة، وكذا المسؤول بالمجلس عبد المجيد بلغزال، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون، توفيق البرديجي.

وكانت سلطانة خيا رفضت في مناسبتين استقبال وفد عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء في الصحراء، فيما "ظلت تروج الادعاءات الزائفة بشأن تعرضها للتعذيب وأن منزل سكناها يعيش حالة من الحصار وغيرها من الادعاءات بهدف تغليط الرأي العام الدولي الحقوقي"

وانتشر مقطع فيديو مصور اليوم بمدينة بوجدور، يظهر هدوء وأجواء عادية بالحي التي تقطنه سلطانة خيا في مدينة بوجدور بالصحراء، إذ يفند أكاذيبها بـ”الحصار الأمني” المزعوم من طرفها.