تونس: الرئيس يعفي المكلف بتسيير الإذاعة التونسية من مهامه دون تعيين من يخلفه

ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة النهضة هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"

قالت الرئاسة التونسية في بيان، إن "رئيس الجمهورية قرر إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله" دون تعيين من يخلفه.

وتأتي إقالة الشنيتي ضمن سلسلة إقالات شملت عدة مسؤولين بمؤسسات الدولة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

يذكر أنه تم تعيين الشنيتي على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية في 29 سبتمبر/أيلول 2021، مؤقتا حتى تعيين رئيس مدير عام جديد لها، وكان الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة الإذاعة عبد الرزاق الطبيب قد استقال في فبراير/ شباط 2019، لأسباب لم يتم الكشف عنها، ومنذ ذلك الحين لم يتم سد الشغور بهذا المنصب.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة النهضة هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).