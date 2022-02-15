إثيوبيا: البرلمان يصادق على الغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر المنصرم

برر البرلمان قراره بـ"تغير الوضع الذي حتم عليه وقتها فرضها للتهديدات الأمنية الخطيرة التي كانت تواجهها البلاد"

صادق البرلمان الإثيوبي، صباح اليوم الثلاثاء، على إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مبررًا ذلك بـ"تغير الوضع الذي حتم عليه وقتها فرض حالة الطوارئ للتهديدات الأمنية الخطيرة التي كانت تواجهها البلاد".

وكان البرلمان الإثيوبي، قد وافق على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في 26 يناير/كانون الثاني المنصرم بإلغاء الطوارئ المفروضة بسبب الحرب مع جبهة تحرير تيغراي قبل ثلاثة أسابيع جاء قبيل استضافة أديس أبابا للقمة الأفريقية الـ 35 لرؤساء الدول والحكومات التي عقدت يومي الـ 5 و6 من فبراير/شباط.

وصادق البرلمان الإثيوبي، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، لمدة 6 أشهر على فرض حالة الطوارئ في البلاد والتي أعلنها مجلس الوزراء قبلها بيومين عقب تقدم قوات جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث أعلنت الحكومة حالة الاستنفار العامة في كافة أنحاء البلاد لمواجهة التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهرة وعفار.