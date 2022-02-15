المغرب: مجموعة "لوغ" البولونية المختصة في حلول الإضاءة الاحترافية تفتح فرعا لها في الصحراء

"استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب، والجودة العالية لبنيته التحتية من مطارات وموانئ وطرق سيارة"

أكد رئيس مجموعة "لوغ" البولونية المتخصصة في مجال حلول الإضاءة الاحترافية، ريشارد فتورکوفسكي،أن"افتتاح فرعنا في العيون يؤكد قناعتنا الراسخة بأن المغرب يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لمجموعتنا" مشيرا إلى أن "استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب، والجودة العالية لبنيته التحتية من مطارات وموانئ وطرق سيارة، وقوانينه الاستثمارية المحفزة، والعدد الكبير من المشاريع التي يمكنها استخدام منتجاتنا".

وأضاف رئيس المجموعة البولونية أن "فرعنا المغربي في مدينة العيون سيتطور، قريبا، في اتجاه السوق الإفريقية، لأننا نهدف إلى إقامة أنشطة تجارية في مجال حلول الإضاءة الإحترافية بتقنية (ليد) في المملكة والبلدان الإفريقية".

من جهته، أكد سفير المغرب بوارسو، عبد الرحيم عثمون، أن افتتاح مجموعة (لوغ) لفرعها المغربي في مدينة العيون، يبرز الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة في مجال استقطاب الاستثمارات الصناعية الدولية المباشرة في قطاعات منتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل.

وسجل عثمون أن "قرار (لوغ) الاستثمار في أقاليمنا الجنوبية، وتحديدا في العيون، يؤكد الثقة الواضحة للمجموعة البولونية في قدرات وقوة الاقتصاد المغربي الذي يتميز بانفتاحه المهم والاستراتيجي على مختلف الأسواق الإفريقية".

وأبرز السفير المغربي أن افتتاح فرع (لوغ) في العيون هو تجسيد عملي لفعالية الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس".

من جانبه، أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار، محمد جعيفر، أن جهة العيون - الساقية الحمراء أضحت، في السنوات الأخيرة، وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، وذلك بفضل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.

وأكد المجلس الإداري لمجموعة (لوغ)، في إعلان خاص تم توقيعه في 21 يناير، عزمه الاستثمار في مجال إنتاج التجهيزات الكهربائية بالمغرب في إطار مشروع مشترك مع شريك محلي.

ويأتي اختيار المجموعة البولونية فتح فرع لها في العيون، بعد الزيارة التي قامت بها البعثة الإقتصادية البولونية للمملكة في شتنبر 2021، والتي أعربت خلالها عن اهتمامها الفعلي بالفرص الإستثمارية التي توفرها المملكة.

وكانت البعثة، التي نظمتها السفارة المغربية بوارسو، قد توجهت إلى كل من الدار البيضاء والعيون والداخلة، وهما مدينتان في الأقاليم الجنوبية تشهدان نموا اقتصاديا كبيرا وتوفران مؤهلات استثنائية للاستثمار الأجنبي.