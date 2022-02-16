الجزائر: "مناضلة حكمت بالإعدام" ترفض تعيينها من جانب الرئيس عضوا في مجلس الأمة

الجزائرية جميلة بوباشا:"خدمت بلدي مع إخوتي وأخواتي بصفتي مجاهدة وعدت إلى حياتي كمواطنة وأود ان أبقى كذلك"

اعتذرت "المناضلة الجزائرية" خلال حرب التحرير (1954-1962) جميلة بوباشا (84 عاما) عن تعيينها من جانب الرئيس عبد المجيد تبون عضوا في مجلس الأمة، مؤكدة أنها"عبرت عن اعتذاري عن قبول المنصب للسلطات الرسمية شاكرة لهم الثقة التي وضعوها في شخصي لذلك" وتابعت"خدمت بلدي مع إخوتي وأخواتي بصفتي مجاهدة وعدت إلى حياتي كمواطنة عادية".

وقالت جميلة بوباشا "بعد نشر قائمة الثلث الرئاسي لمجلس الأمة التي تضمنت اسمي ضمن الشخصيات التي تم اختيارها، أود أن أوضح أنني عبرت عن اعتذاري عن قبول المنصب للسلطات الرسمية شاكرة لهم الثقة التي وضعوها في شخصي لذلك، أعلم الرأي العام أن جميلة بوباشا لن تكون ضمن الثلث الرئاسي المعين"وتابعت "خدمت بلدي مع إخوتي وأخواتي بصفتي مجاهدة وعدت إلى حياتي كمواطنة وأود ان أبقى كذلك"

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديرهم للموقف الذي اتخذته بوباشا التي رفضت المنصب وفضلت الحفاظ على تاريخها كمجاهدة فقط.

ومن جهتها أكدت رئيسة "جمعية شباب آفاق ومواهب" الجزائرية، نصيرة دواغي، المقربة من جميلة بوباشة صحة رسالة الاعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي لوكالة فرانس برس موضحة أنها "نشرت الرسالة كما تلقتها دون أي تغيير"

وسبق لجميلة بوباشا أن رفضت كل المناصب التي عرضت عليها منذ استقلال الجزائر في عام 1962، كما صرحت في مناسبات عدة.

وتم توقيف بوباشا في 1960 بينما كانت تحمل قنبلة لوضعها في قاعة مسرح ابن خلدون (بيار بورد في العهد الاستعماري) وحكم عليها بالإعدام، لكنها أفلتت من تنفيذ الحكم بعد توقيع اتفاقات "إيفيان" تمهيدا لاستقلال الجزائر، وغادرت السجن في 1962، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.