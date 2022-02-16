السودان: عشرة قتلى و30 جريحًا جراء تصادم حافلتي ركاب

بلغت حصيلة ضحايا حوادث المرور بين العامين 2016 و2019 حوالى 10 آلاف وفاة سنوياً في بلد يشكو غياب البنى التحتية

أعلنت السلطات السودانية الأربعاء مقتل عشرة أشخاص مصرعهم وإصابة نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة، في حادث تصادم وقع بين حافلتي ركاب، في ولاية شمال كردفان بوسط السودان.

وأوضح بيان لشرطة المرور أن "10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة بطريق الخرطوم-الفاشر بمنطقة بارا بولاية شمال كردفان". ووقع الحادث بسبب "السرعة الزائدة التي أدّت إلى إنقلاب" إحدى الحافلتين جراء الاصطدام.

ويفتقر السودان منذ فترة طويلة الى البنى التحتية ويعاني من سوء في صيانة شبكة الطرق. وبلغت حصيلة ضحايا حوادث المرور بين العامين 2016 و2019 حوالى 10 آلاف وفاة سنوياً، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.