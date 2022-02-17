ماكرون يعلن انسحاب جنوده من القواعد الفرنسية في مالي خلال "أربعة الى ستة أشهر"

"منطقة الساحل وخليج غينيا هما "أولويتان في استراتيجية التوسع" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الجهاديين"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي الخميس، انسحاب الفرنسيين والأوروبيين من مالي، وأضاف "أن منطقة الساحل وخليج غينيا هما "أولويتان في استراتيجية التوسع" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الجهاديين".

وقال ماكرون إن "القاعدة وداعش اختارا جعل إفريقيا والساحل على وجه الخصوص، والآن وبشكل متزايد خليج غينيا، أولوية في إستراتيجيتهما التوسعية".

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحافي "سنغلق تدريجيًا في اجراء سيستغرق 4 الى 6 أشهر القواعد الموجودة في مالي. خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن" مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام".

كما تطرق الرئيس الفرنسي ماكرون الخميس إلى مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، وقال "إنها موجودة في مالي خدمة "لمصالحها الاقتصادية" ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو، هذا هو الواقع الذي نراه" في الوقت الذي لا تزال سلطات مالي تنفي تواجد فاغنر على أراضيها.

وفي غضون ذلك، تنعقد اليوم في بروكسل القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وتستمر الخميس والجمعة. وفرضت الأزمة الأوكرانية نفسها على الأجندة الإفريقية الأوروبية التي ستفتتح عبر اجتماع يستغرق ساعة للدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الاوروبي حول "التطورات الأخيرة" قبل بدء اللقاء مع القادة الأفارقة.