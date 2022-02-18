مالي تطلب من فرنسا سحب جنودها "فورا"

شدد رئيس الاتحاد الأفريقي:"على أن أفريقيا "تغيرت كثيرا" مقترحا تثبيت برنامج جديد "يتكيف مع التغييرات الجارية".

طلبت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو في بيان، اليوم الجمعةـ من فرنسا سحب جنودها "فورا" من مالي غداة اعلان باريس وشركائها انسحابا على مراحل في الأشهر المقبلة، واشار إلى أن "نتائج الوجود العسكري الفرنسي مدة تسع سنوات في مالي لم تكن مرضية".

وكانت فرنسا وحلفاؤها قد أعلنوا في "قوة تاكوبا"، أمس الخميس "انسحابا منسقا" من مالي، وذلك بعد تسع سنوات من تدخل ضد المتطرفين بالمنطقة، وجاء قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، غداة اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين الأفارقة والأوروبيين، في ظل أزمة حادة مع باماكو.

وتتواصل أشغال القمة السادسة للاتحادين الأوروبي والأفريقي في بروكسل الجمعة، "لإعادة صوغ العلاقة" وخوض التحديات المشتركة"مع إصرار الطرفين على ضرورة وضع صيغة جديدة للشراكة والعلاقات بينهما على ضوء التحولات الإقليمية والدولية الأخيرة، ومن بينها الانسحاب العسكري الفرنسي والأوروبي من مالي وما يترتب عنه من تقلبات إستراتيجية.

وشدد رئيس الاتحاد الأفريقي، السنغالي ماكي سال، على أن أفريقيا "تغيرت كثيرا"، مقترحا تثبيت برنامج جديد "يتكيف مع التغييرات الجارية".

ويلتقي أربعون من قادة الدول البالغ عددها 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي نظراءهم في الاتحاد الأوروبي لتحديد هذه الشراكة الجديدة القائمة على "التبادل والتقاسم".