الاتحاد البرلماني العربي يجدد مواقفه الداعمة لسيادة المغرب على الضحراء ويطالب إيران بعدم "التنظيمات الإرهابية"

طالب الاتحاد إيران "بالكف والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات التي تؤجج النزاعات والصراعات في المنطقة العربية"

شدد الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الجمعة، على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وطالب إيران بالكف و"الامتناع عن تمويل ودعم الجماعات التي تؤجج النزاعات والصراعات في المنطقة العربية وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية والانفصالية"

كما أكد التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، وتم تقديمه خلال أشغال الدورة الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة حاليا بمصر، على رفض كل أشكال الاعتداء أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وسجل من جهة أخرى أن “مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يمر بها الوطن العربي لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية” ، لافتا إلى أن “الأمن العربي المشترك يمثل الأرضية التي تصبو إليها الشعوب العربية كافة لإحياء المشاريع الاقتصادية العربية التي تعزز متانة الحصن العربي وقوته في مجابهة الهجمات الاستعمارية على اختلاف شدتها وقسوتها”.

يشارك المغرب في المؤتمر بوفد يمثل أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني العربي وناقش المشاركون في الدورة الـ32 للاتحاد البرلماني العربي على مدى يومين، التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والجهود العربية في مجال صيانة الأمن القومي العربي والحفاظ على وحدة الصف العربي. كما بحث الاجتماع "دور البرلمانات في تحقيق التكامل الاقتصادي وتفعيل دور المرأة العربية، والالتزام العربي بمركزية القضية الفلسطينية ورفض المشاريع التي تستهدف حقوق الشعب"