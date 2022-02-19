رئيس الحكومة الليبية يؤكد الإعلان عن خارطة الطريق لإجراء الانتخابات بالبلاد خلال اليومين المقبلين

رئيس الحكومة الليبية “أنتم من تقررون الانتخابات، والعالم يجب أن يسمع هذا الصوت وما يريده الشعب"

أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن سيتم اليوم السبت أو غدا الأحد الإعلان عن خارطة الطريق لإجراء الانتخابات بالبلاد في يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف الدبيبة خلال مشاركته في احتفالات الذكرى الحادية عشرة للثورة الليبية، أمس الجمعة، المقامة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، “أنتم من تقررون الانتخابات، والعالم يجب أن يسمع هذا الصوت وما يريده الشعب، ونقول للجميع نعم للانتخابات لا للمراحل الانتقالية”. مؤكدا أنه “لا يمكن أن نتقاتل بعد اليوم ومن يريد العودة بنا للقتال نقول لهم لا للحرب ونعم للسلام وهدفنا اليوم هو تحقيق الاستقرار عبر إجراء الانتخابات”. حسب موقع القدس العربي.

وكانت الخلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابات، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورغم إعلان الدبيبة أن الانتخابات ستجرى في يونيو/حزيران المقبل، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجرائها، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، فيما يأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

يشار إلى أن الذكرى الـ11 للثورة الليبية تحل في 17 فبراير/ شباط، والتي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بعد حكم استمر منذ عام 1969، وتأتي هذا العام في ظل أزمة بشأن رئاسة الحكومة، إذ كلف مجلس نواب طبرق (شرق) في 10 فبراير/شباط الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.

ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.