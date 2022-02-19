الصومال : عشرة قتلى في هجوم يُشتبه أنه تفجير انتحاري

كان الصومال، قد عرف عدة هجمات أعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عنها، أودت بحياة شخصان وإصابة 20 آخرين

أكدت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، أنه لقي عشرة أشخاص على الأقلّ من بينهم مسؤولون سياسيون محليون، مصرعهم إثر هجوم يُشتبه في أنه تفجير انتحاري في مطعم في مدينة بيليدويني وسط الصومال.

وقال الشرطي المحلي محمود حسن لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، إن 16 شخصًا على الأقلّ أُصيبوا بجروح. مضيفا "إنه أسوأ هجوم رأيته في هذه المدينة".

وكان الصومال الأسبوع الماضي، قد عرف عدة هجمات أعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عنها، أودت بحياة شخصان وإصابة 20 آخرين، كما استهدفت مراكز للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو ومحيطها، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الصومال غرقت في أزمة سياسية عميقة منذ انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، الملقب فرماغو، في 8 فبراير/شباط 2021، من دون أن يتمكن من تنظيم انتخابات، ومنذ ذلك الحين تظهر خلافات بانتظام إلى العلن، بين الرئيس ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، لتزيد من تأخير العملية الانتخابية.