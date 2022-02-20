رئيس الوزراء الإثيوبي يطلق عملية إنتاج الكهرباء في سد النهضة

أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد رسميًا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق الأحد

أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد رسميًا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق الأحد، في مرحلة هامة من المشروع الذي ترفضه دولتا المصب مصر والسودان والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، على ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في الموقع.

وقام أبيي برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.

وسبق أن أعلن مسؤول في الحكومة الإثيوبيةأمس أنه "ستبدأ "غدًا (الأحد) أول عملية توليد كهرباء من السد". وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات. وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.

وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

وتفيد سكتي نيوز عربية أن مصر والسودان وأثيوبيا يجرون مفاوضات مشحونةمنذ سنة 2011، "بغية الوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً".

ورغم أن مصر والسودان طلبتا من إثيوبيا تأجيل خططها لملء خزان السدّ، إلى حين التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في تموز/يوليو الماضي أنها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب