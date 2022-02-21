المغرب: تظاهرات بعدة مدن ضد ارتفاع الأسعار في ذكرى 20 فبراير

المظاهرات عمت 25 مدينة بدعوة من تنظيمات سياسية يسارية ونقابات وجمعيات إضافة إلى جماعة العدل والإحسان.

شهدت أكثر من 25 مدينة مغربية، أمس الأحد، تنظيم وقفات احتجاجية، رفعت فيها شعارات منددة بارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، وأسعار الوقود بدعوة من تنظيمات سياسية يسارية ونقابات وجمعيات إضافة إلى جماعة العدل والإحسان. بالتزامن مع الذكرى الـ11 لحركة 20 فبراير/شباط من عام 2011.

وكانت الجبهة الاجتماعية، قد قالت في بيان لها إن هذه الاحتجاجات تأتي كرد على "الأوضاع التي تتميز بتفاقم الاستبداد، والتلاعب بالإرادة الشعبية، ومواصلة الدولة لسياساتها الليبرالية المتوحشة، وما ينتج عنها من تقشف وإجهاز على المرافق العمومية الأساسية وغلاء فاحش للمعيشة، ناهيك عن الاعتقال السياسي، والمتابعات القضائية وقمع الحريات".

وفي طنجة والربط وفاس والدار البيضاء، ووجدة، وتازة ومدن أخرى تظاهر العشرات، ورددوا شعارات، منددة بارتفاع الأسعار، وطالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية، وبرحيل حكومة أخنوش.

كما رفع المحتجون شعارات ضد إلزامية التلقيح، وضد فرض جواز التلقيح للحصول على الوثائق الإدارية، أو ولوج الإدارات العمومية.

وعام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرجوا إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ما تُعرف بثورات "الربيع العربي".

وتجاوب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس/ آذار 2011، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.