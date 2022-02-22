الجزائر تطلق المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع البوليساريو "مبادرة معادية للوحدة الترابية المغربية"

الجزائر:"موقف الدولة الجزائرية الراسخ في دعم القضية الصحراوية العادلة باعتبارها، وفقا لأسس الشرعية الدولية"

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الاثنين، إنها “ترحب بإطلاق عدد من السفراء المعتمدين بالجزائر، مبادرة المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع البوليساريو" مجددة "موقف الدولة الراسخ في دعم قضية الصحراء باعتبارها قضية تصفية استعمار".

ومن جهته قال المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء و دول المغرب العربي في الخارجية الجزائرية عمار بلاني، إنه”قام عدد من السفراء المعتمدين بالجزائر، ممثلين لمناطق مختلفة من العالم, بمرافقة من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بإطلاق مبادرة المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي"

وجدد بلاني "موقف الدولة الجزائرية الراسخ في دعم القضية الصحراوية العادلة باعتبارها، وفقا لأسس الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، قضية تصفية استعمار"

ونوه عمار بلاني، "بالاختراقات التي حققتها القضية الصحراوية في أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية في الآونة الأخيرة، والتي كللت بإعادة حكومات كل من بوليفيا، البيرو والهندوراس الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، ستتبعها حتما خطوات مماثلة من دول أخرى بالمنطقة مستقبلا".

وأكد المشاركون في "المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي" (بمشاركة 30 سفيرا ودبلوماسيا لدى الجزائر)، أمس الأثنين، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير"، وطالبوا الأمم المتحدة "بالتعجيل في تصفية الاحتلال من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في قارة إفريقيا".

ومن جهتها رحبت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بإطلاق عدد من السفراء المعتمدين بالجزائر، مبادرة "المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي"