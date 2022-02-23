دي مستورا يواصل مشاوراته بملف الصحراء ووزيرة خارجية السويد تدعم جهوده

ستافان دي ميستورا يحاول إعادة بعث المفاوضات السياسية بين أطراف النزاع في ظل المعارضة التي تبديها الجزائر

أفاد موقع هسبريس المغربي، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، يباشر سلسلة لقاءات مطولة مع الأطراف غير المباشرة في النزاع، وذلك بعد زيارته إلى المنطقة للتعرف عن قرب على حقيقة الصراع.

وأضاف الموقع، أن "ستافان دي ميستورا يحاول إعادة بعث المفاوضات السياسية بين أطراف النزاع في ظل المعارضة التي تبديها الجزائر إزاء ذلك، كما يشارك أيضا في المؤتمرات الدولية التي يستغلها للاجتماع بالقيادات الأوروبية المعنية بالملف".

ومن جانب آخر، أكد الموقع أن ستافان دي ميستورا التقى بوزيرة خارجية السويد، آن ليند، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، لتدارس تطورات قضية الصحراء.

وقالت المسؤولة السويدية على حسابها في تويتر، ” نرحب بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ويسعدني أن ألتقي بستافان دي ميستورا في ميونيخ. كل الدعم لعمله المهم والصعب”.

هذا وينتظر أن يلتقي دي ميستورا في نيويورك، رؤساء البعثات الدبلوماسية الدولية، بهدف التباحث عن زيارته الأولى للمنطقة وخطواته المقبلة، استعدادا لإعداد التقرير الذي سيحيله الأمين العام المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، تاريخ انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء.

وكان مجلس الأمن في قراراته الأخيرة بشأن الصحراء، رغم رفض الجزائر، طلب من دي ميستورا استئناف تيسير المسلسل السياسي للموائد المستديرة مع المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر موريتانيا و”البوليساريو”.

يشار أنه منذ تعيينه في أكتوبر/تشرين الماضي، قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بتفعيل المشاورات السياسية من خلال إجرائه بعض المباحثات مع أطراف دولية عدة في مجلس الأمن الدولي.

ويذكر أن ستافان دي ميستورا قام بعدة مباحثات ضمنها سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، ولانا نسيبة، مندوبة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى جانب عقد اجتماعات مع عدة وزراء بأوروبا.