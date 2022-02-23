طائرة مسيرة مغربية تقصف مقر للإمداد العسكري بمنطقتي اغوينيت وأخشاش القريبتين من تفاريتي

استهدف القصف مقر للإمداد العسكري بمنطقة اغوينيت، القريبة من الحدود الموريتانية بالقطاع الجنوبي للبوليساريو

أكدت مصادر إعلامية موالية لجبهة البوليساريو، اليوم الأربعاء، أن منشآت عسكرية تابعة لها تعرضت لقصف مركز بواسطة طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية، استهدف مقر للإمداد العسكري بمنطقة اغوينيت، القريبة من الحدود الموريتانية بالقطاع الجنوبي للبوليساريو.

وأكدت المصادر أن قصفا آخر استهدف منطقة أخشاش القريبة من تفاريتي ودمر عددا من ناقلات الجند دون تسجيل خسائر في الأرواح ، وخلف حالة من الإستنفار داخل جبهةالبوليساريو ، حيث أن عددا من قادة الجبهة توجهوا إلى مواقع عسكرية، بسبب عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، ومقاطعين المشاركة في الاستعدادات لذكرى 27 فبراير/شباط الجاري التي يحتضنها مخيم السمارة قرب مخيمات تندوف.