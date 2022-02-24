المغرب: الحكم بالسجن ابتدائيا بـ 3 سنوات نافذة على أول وزير لحقوق الإنسان

توبع بـ 11 تهمة من بينهما إهانة رجال القضاء وموظفين عمومية وبث ادعاءت كاذبة في حق سيدة بقصد التشهير

قضت المحكمة الابتدائية في الرباط، أمس الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، ضد وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، وبغرامة مالية بقيمة (10624 دولارا أمريكيا) للمطالبة بالحق المدني، وأخرى بقيمة (531 دولار أمريكي)، وبدرهم رمزي لصالح الدولة، بعد أن توبع بـ 11 تهمة من بينهما إهانة رجال القضاء وموظفين عمومية وبث وقائع كاذبة في حق سيدة.

وقد يصبح نقيب المحامين السابق، محمد زيان، وأول وزير لحقوق الإنسان في تاريخ المغرب يقضي عقوبة حبسية.

وأبرز التهم الموجهة لمحمد زيان تمثلت في” إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية“.

وواجه زيان كذلك تهم” بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية“.

ووجهت تهم أخرى لزيان وهو المنسق العام السابق للحزب الليبرالي المغربي وهي” التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية والمشاركة في الخيانة والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك“، إضافة إلى” المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي“.

وبدأت قضية المحامي محمد زيان بعد انتشار فيديو جنسي له هو شخصيا، حيث خرج على إثره بتصريحات إعلامية يتهم فيها الجهات الأمنية بفبركته، ويطالب بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية).

ويعرف محمد زيان بإثارته الجدل دائما بسبب تصريحاته القوية، كما يعرف بتوليه الدفاع في القضايا الكبرى التي تثير الرأي العام المغربي.

وتولى زيان الدفاع عن ناصر الزفزافي، الذي يعتبر أبرز الوجوه التي قادت ما سمي بـ“حراك الريف“ سنة 2016، كما دافع عن توفيق بوعشرين، الإعلامي الذي أدين بالاعتداء جنسيا على مجموعة من الصحفيات والموظفات العاملات تحت إمرته، وتصوير ذلك دون علمهن.