المغرب يمدد الطوارئ الصحية إلى 31 مارس الوشيك

من أجل ضمان نجاعة وفعالية الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى احتواء انتشار كورونا.

صادقت الحكومةالمغربية، اليوم الخميس، على مرسوم يتعلق بتمديد مفعول سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 28 فبراير/شباط الجاري ابتداء من السادسة مساء إلى غاية 31 مارس/آذار الوشيك من أجل ضمان نجاعة وفعالية الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى احتواء انتشار كورونا.

ويأتي قرار الحكومة القاضي باستمرار تمديد حالة الطوارئ الصحية تزامنا مع ارتفاع دعوات من أعضاء اللجنة العلمية المغربية بضرورة تخفيف القيود الصحية وتخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية، وإلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة.

ومن جهتها حذرت وزارى الصحة من احتمال ظهور متغير جديد مثير للقلق، وأبرزت إلى حاجة المغرب حوالي أسبوع آخر من المستوى الأخضر ليكون هناك تطابق مع قواعد تقييم مستوى انتشار العدوى.

ويسجل المغرب حوالي 357 إصابة جديدة بالوباء″، مقابل تعافي 791 شخصا، فيما يتم تسجيل 16 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، الحصيلة الجديدة خلال اخر يوم رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 159 ألف و 941 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و 938 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.