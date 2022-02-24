الشرطة الإسبانية: تفكيك شبكة جزائرية للاتجار في البشر "انتهاك حقوق رعايا أجانب في إطار شبكة إجرامية"

تمكنت الشرطة الإسبانية، من حجز قارب بمحرك خارجي قوته 150 حصانا، وشاحنة ومقطورة تستخدم لنقل القوارب

أعلنت الشرطة الإسبانية في بيان، اليوم الخميس، عن "تفكيك شبكة جزائرية تنشط في مجال الاتجار في البشر واعتقال أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاما" ألقي القبض عليهم على مرحلتين، ووجهت إليهم تهم "انتهاك حقوق رعايا أجانب في إطار شبكة إجرامية".

وخلال هذه العملية، تمكنت الشرطة الإسبانية، من حجز قارب بمحرك خارجي قوته 150 حصانا، وشاحنة ومقطورة تستخدم لنقل القوارب، بحسب ما أورده موقع"الصحيفة" الإخباري.

واشار البيان إلى أن "أعضاء الشبكة كانوا يعتزمون نقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل الجزائرية إلى منطقة مورسيا الإسبانية، ومن أجل تنفيذ خطتهم، حصلوا بالفعل على قارب مطاطي لتهريب ما مجموعه 12 فردا إلى إسبانيا"

ويعد الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم، منهما اثنان يستقران في مورسيا، مسؤولين عن توفير غطاء لوجستي لتمكين هذه الشبكة الإجرامية من تنفيذ خططها.