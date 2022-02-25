ابراهيم غالي"النزاع بين الأشقاء لا يحل بالتجاهل ولا بالانحياز إلى شقيق على حساب شقيق، ولكن بالارتكان إلى الحق"

انتقد رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مواقف الدول العربية من نزاع الصحراء، واتهمها بتجاهل جبهته، والانحياز إلى المغرب، واعترف بصعوبة تغيير هذه الدول لمواقفها، وقال "لقد افتقد الشعب الصحراوي لتضامن عربي حقيقي، وتنكر له الإخوة والأشقاء".

ووجه غالي اتهامات ضمنية للدول العربية بتجاهل جبهة البوليساريو، قائلا: "النزاع بين الأشقاء لا يحل بالتجاهل ولا بالانحياز إلى شقيق على حساب شقيق، ولكن بالارتكان إلى الحق والعدالة والشرعية". وانتقد التعامل "بانتقائية" مع النزاعات في العالم، واعتبر أن الدول التي تقوم بذلك بحسبه لا "تنسجم مع نفسها ومع مبادئها ومع تاريخها".وتحدث في كلمته عن ظلم عربي "للشعب الصحراوي" الذي يعاني بحسبه من "ظلم ذوي القربى، ومن مرارة تغاضي المجتمع الدولي" بحسب ما أورده موقع"يا بلادي" الإخباري المغربي.

وتحدثت جبهة البوليساريو عن مشاركة "وفود العديد من الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني"، غير أنه لم يسجل أي حضور عربي رسمي للندوة.

جاء ذلك خلال كلمة له في اختتام ندوة نظمت في مخيمات تندوف تحت عنوان "الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، اعترف فيها بدعم الدول العربية للمغرب، واتهمها "بالتنكر" لجبهته.

وباستثناء الجزائر وموريتانيا وسوريا، لا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" أي دولة عربية، كما أن موريتانيا وسوريا لا تقيمان علاقات دبلوماسية مع البوليساريو

بالمقابل تعترف معظم الدول العربية الفاعلة، بمغربية الصحراء، وقرر بعضها افتتاح قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، كما أن الدول العربية وخصوصا الخليجية تحرص على دعم الموقف المغربي في المحافل الدولية، وخصوصا في الأمم المتحدة.