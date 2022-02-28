مؤشر "هينلي": جواز السفر المغربي في الرتبة 8 عربيا و79 عالميا والجزائري 11 عربيا و96 عالميا

تربع جواز سفر الإمارات على رأس أقوى جوازات سفر البلدان العربية في سنة 2022 حيث يسمح بولوج 175 وجهة

كشف مؤشر "هينلي" العالمي المتخصص في تصنيف قوة جوازات السفر لبلدان العالم أن المغرب حافظ على المرتبة الثامنة عربيا، و79 عالميا ويسمح له بولوج 64 وجهة دولية واحتلت مصر المرتبة 11 عربيا بـ 52 وجهة مناصفة مع الجزائر والأردن، حيث احتل الجواز الجزائري المرتبة 96 عالميا.

وبحسب مؤشر "هينلي" يأتي التصنيف بناء على عدد الوجهات الدولية التي تسمح بدخولها دون الحاجة للتأشيرة، حيث جاء جواز السفر المغربي متبوعا بجواز سفر موريتانيا صاحب المركز 84 عالميا والتاسع عربيا بـ 59 وجهة، ثم جواز سفر جزر القمر 10 عربيا و90 عالميا بـ53 وجهة.

كما تربع جواز سفر الإمارات على رأس أقوى جوازات سفر البلدان العربية في سنة 2022 حيث يسمح بولوج 175 وجهة، ومرتبته العالمية هي 15 وفق ذات المؤشر، وبحسب ذات المصدر، فإن جواز سفر دولة قطر هو الثاني من حيث القوة على المستوى العربي، حيث يسمح بولوج 97 وجهة دولية، ومرتبته عالميا هي 53، متبوعا في المرتبة الثالثة عربيا بجوار سفر دولة الكويت الذي يسمح بولوج 95 وجهة، ومرتبته العالمية هي 54.

ويحل جواز سفر دولة البحرين في المرتبة الرابعة كأقوى جواز عربي حيث يسمح بولوج 82 وجهة، بينما مرتبته العالمية هي 62، في حين يحل جواز سفر سلطنة عمان خامسا على المستوى العربي مع إمكانية ولوج 80 وجهة دولية، ومرتبته العالمية هي 79.

أما السعودية الذي يُصنف جواز سفرها في المرتبة 65 عالميا، فقد حل في المرتبة السادسة عربيا بـ 79 وجهة، متبوعا في المرتبة السابعة عربيًا و72 عالميا جواز سفر دولة تونس حيث يسمح هذا الجواز بولوج 71 وجهة دولية.

بينما حاز العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة (28 وجهة فقط)، فيما حل في المركز الـ 110 عالمياً.