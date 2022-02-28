ألمانيا: احتجاج مغاربة في بريمن على رفع علم البوليساريو فوق مبني البرلمان الإقليمي

"رفع المتظاهرون خرائط كاملة للمغرب تضم الصحراء، بالإضافة إلى لافتات لتسليط الضوء على اقتراح الحكم الذاتي"

نظم العشرات من أبناء الجالية المغربية، أمس الأحد، وقفة أمام البرلمان في مدينة بريمن الألمانية، احتجاجا على قرار البرلمانيين الإقليميين رفع علم جبهة البوليساريو فوق مقر البرلمان الإقليمي ورفع المتظاهرون خرائط كاملة للمغرب تضم الصحراء، بالإضافة إلى لافتات لتسليط الضوء على اقتراح الحكم الذاتي.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، أعلن برلمان بريمن، أمس الأحد رفعه علم البوليساريو فوق مقره، احتفالا بذكرى إعلان جبهة البوليساريو قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وكتب على حسابه بتويتر "كدليل على التزام برلمان بريمن تجاه اللاجئين في الصحراء الغربية، سيرفع البرلمان علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في هذا اليوم".

و هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها برلمان بريمن الألماني، بتعليق على البوليساريو على مبناه، فقد فعلها العام المنصرم احتفالا بـ"الذكرى 45 لتأسيس الجبهة الشيء الذي أقلق واستفز الدبلوماسية المغربية وجعل السفيرة المغربية ببرلين تراسل وزير الخارجية الأخير الذي أوقف مؤقتا جميع أشكال التواصل مع سفارة المانيا يومها"

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من اصدار كل من المغرب وألمانيا بلاغا مشتركا حول المحادثة المرئية التي جمعت كل من وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بيربوك.

وأورد البلاغ المشترك بأن "زعماء البلدين الملك محمد السادس والرئيس الألماني، قد تبادلا الرسائل وعبرا عن سعادتهم بعودة العلاقات الى مجراها الطبيعي وتجاوز حالة سوء الفهم، كما أكدوا عن عزمهم في تطوير العلاقات بشكل أفضل من سابقها".