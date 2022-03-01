وزير العدل المغربي: يندد "بعمليات تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف من طرف البوليساريو"

وهي يطالب بـ"التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف ويحمل الجبهة المسؤولية"

ندد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي "بعمليات تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف من طرف البوليساريو، مجددا دعوته للمجتمع الدولي "إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف ويحمل الجبهة المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء".

كما أشار وهبي إلى أن "المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لايزالون يعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، ويرفض الطرف الآخر ليومنا هذا إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف منذ سنة 2011"

وقال وهبي إن "المملكة تؤكد من جديد على تشبثها بالمسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي، البراغماتي، المستدام، والمبني على التوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021"

وأكد وهبي أن "المغرب مستمر في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي عقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل الأطراف" وأضاف: "لذلك قدمت المملكة المغربية مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته الـ 18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي".

جاءت تصريحات خلال كلمة ألقاها في أشغال اجتماع رفيع المستوى من الدورة العادية الـ49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، أمس الإثنين، حيث أكد أن"تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي ترتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال".