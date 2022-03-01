مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا

عبد الحميد الدبيبة يرفض تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة

قام مجلس النواب الليبي الذي عقد جلسته اليوم في طبرق شرقي ليبيا بمنح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، حتى تستبدل الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، والذي يرفض التخلي عن السلطة الا "لسلطة منتخبة"

هذا وصوت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية.وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عقب نهاية الجلسة، بأنه وفقا لهذا التصويت "منحت الثقة للحكومة" الجديدة.

وعيّن مجلس النواب والذي يتخذ من الشرق مقرّا مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.

اختيار باشاغا جاء بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.

كما قدم عبد الحميد الدبيبة نهاية الشهر الماضي، مبادرة لتنظيم انتخابات برلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية قبل نهاية حزيران/يونيو القادم، في محاولة لإزاحة مجلس النواب وعدم السماح لمنافسه باشاغا بتولي السلطة بشكل رسمي.