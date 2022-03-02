المغرب: إلغاء قرار إلزامية خضوع جميع المسافرين لفحص كورونا بالمطارات

"عند الوصول إلى مطارات المغرب: اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين"

قررت السلطات المغربية إلغاء قرار إخضاع جميع المسافرين لاختبارات الكشف عن وباء كورونا، عند الوصول إلى مطارات المملكة، و سيتم الاكتفاء بإخضاع "عدد من المسافرين للاختبار المستضد بصورة عشوائية".

وقال المكتب الوطني للمطارات في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عند الوصول إلى مطارات المغرب: اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين".

ويتزامن هذا القرار، مع إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، عن انتهاء موجة متحور أوميكرون بالمملكة.