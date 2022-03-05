خاص لـ i24NEWS: رجال أعمال مغاربة يزورون إسرائيل يوم 13 مارس الوشيك لتوقيع اتفاقيات اقتصادية

تأتي هذه الزيارة للوفد المغربي المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام في إسرائيل، تكملة للزيارات بين وفدي الطرفين

أكد مصدر خاص لـ i24NEWS أن وفدا من رجال الأعمال المغاربة التابعون للاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيقومون بزيارة رسمية إلى إسرائيل ابتداء من 13 مارس/آذار الجاري، على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، التي ستُدشن بذلك انطلاقة الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب.

وتأتي هذه الزيارة للوفد المغربي المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام في إسرائيل، تكملة للزيارات بين وفدي الطرفين للتوقيع على اتفاقيات وتدعيم الشراكات الثنائية في المجال الاقتصادي، خاصة بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي إلى المغرب في فبراير/شباط الماضي.

وسيترأس هذا الوفد من رجال الأعمال المغاربة، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، علما أن هذه الزيارة كان من المُفترض أن تُنظم بين 12 و15 ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، إلا أن قرارات الإغلاق الجوي الذي قامت به كل من إسرائيل والمغرب بسبب المخاوف من متحور "أوميكرون" أدى إلى تأجيل الزيارة إلى التاريخ الجديد.

وتجدر الإشارة أيضا في هذا السياق، أن أول رحلة جوية كانت من المفترض أن تقوم بها الخطوط الملكية المغربية نحو إسرائيل، لإعطاء انطلاق خط الدار البيضاء – تل أبيب، كانت بدورها مقررة في 12 دجنبر 2021، وقد تأجلت لنفس السبب.

ومن المتوقع أن يطلع الوفد المغربي على فرص الاستثمار التي توفرها إسرائيل لفائدة المستثمرين من مختلف دول العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للتعاون وخلق الشراكات بين المقاولات الإسرائيلية ونظيرتها المغربية في مجالات اقتصادية متعددة.