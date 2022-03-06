الجيش الموزمبيقي يعترض طائرات مسيرة لداعش بواسطة أنظمة إسرائيلية

هذه الانظمة تابعة لشركة اسرائيلية ويمكن للجندي أن يحملها من الخلف خلال المناورات القتالية

قام الجيش الموزمبيقي باعتراض ثلاثة طائرات مسيرة لداعش خلال المعارك شمالي البلاد، وذلك باستخدام أنظمة تكتيكية لشركة MCTECH RF Technologies الاسرائيلية، وبحسب النشر في "يسرائيل ديفنس" فإن التقديرات بأن هذه المسيرات تم إرسالها لأغراض جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ هجمات.

وبحسب شركة MCTECH، فإن الأنظمة التكتيكية التي تم توفيرها نهاية عام 2021، من طراز MC-Horizon D360BP V3ـ، هي أنظمة تفاعلية يحملها الجندي من الخلف، والتي تكشف عن طائرات مسيرة بصورة اوتوماتيكية من ارتفاع يزيد عن كيلومترين وتقوم بتحييدها قبل أن تتحول إلى تهديد حقيقي.

هذه الأنظمة تهدف لحماية وحدة أو كتيبة والتي تقوم بمناورات في الميدان وتتيح لها حرية العمل دون التعرض لهجوم أو الكشف عن الانشطة القتالية بواسطة مسيرات العدو.

وصرح عيدو بار-عوز نائب المدير العام للشركة "إننا نشهد لاستخدام واسع للطائرات المسيرة بواسطة جهات إرهابية في كل أنحاء العالم، خصوصا في أفريقيا، سعدنا السماع بأن الانظمة يستخدمها الجيش الموزمبيقي بنجاح ضد هجمات داعش، هذا بالتأكيد دليل مثير للإعجاب على أهمية النظام الدفاعي للقوات المناورة أثناء القتال".