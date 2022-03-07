المغرب: مدينة الداخلة في الصحراء تحتضن منتدى الاستثمار "المغرب-الولايات المتحدة"يومي 08 و09 مارس الجاري

"تعزيز التعاون وتطوير استثمارات أمريكية مباشرة جديدة في مجالات الفلاحة والسياحة والمعادن والطاقات المتجددة"

تحتضن مدينة الداخلة في الصحراء، يومي ثامن وتاسع مارس/آذار الجاري، منتدى الاستثمار "المغرب - الولايات المتحدة"، بهدف "تعزيز الروابط الاقتصادية، والنهوض بالجهة، والتعريف بمؤهلاتها وفرصها الاستثمارية لدى المستثمرين والفاعلين الأمريكيين" بحضور رجال الأعمال والقادة في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقات المتجددة والمالية والتقنيات الطبية.

وأفاد بيان مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، أن هذا المنتدى، يروم تعزيز التعاون الثنائي وتطوير استثمارات أمريكية مباشرة جديدة في مجالات الفلاحة والسياحة والمعادن والطاقات المتجددة.

وسيتميز هذا الحدث ذو البعد الاقتصادي بحضور حوالي عشرين من رجال الأعمال والقادة في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقات المتجددة والمالية والتقنيات الطبية. كما سيتم، خلال هذا المنتدى الاستثماري، تنظيم لقاءات للتشبيك، بالإضافة إلى زيارات للمشاريع الرئيسية في جهة الداخلة - وادي الذهب.

ووفقا للمصدر ذاته، سيتم تنظيم جلسات قطاعية مع مهنيين من القطاعين العمومي وشبه العمومي، مع تسليط الضوء على مناخ الأعمال في الجهة ومؤهلاتها التنموية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة للاستثمار بالمملكة. وستنكب هذه الجلسات على مجالات تهم التجارة والصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية، والميناء الأطلسي، واللوجستيك، والفلاحة والصيد البحري، والطاقات المتجددة والمعادن.