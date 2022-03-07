الأمم المتحدة: مقتل جنديين أمميين في مالي بانفجار عبوة يدوية الصنع

جاء ذلك في انفجار عبوة ناسفة،من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بالقرب من منطقة موبتي (وسط).

أفاد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الإثنين، عن مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة،من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بالقرب من منطقة موبتي (وسط).

وكتب المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو "صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من (مينوسما) بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي. وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين".