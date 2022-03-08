مقتل جنديين مصريين من "القبعات الزرق" بانفجار عبوة ناسفة في مالي

أدان رئيس البعثة"بشدة هذا الهجوم" ودعا "السلطات في مالي إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات"

قُتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في مالي الإثنين بالقرب من منطقة موبتي (وسط)، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة، بحسب المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة.

وكتب المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو في تغريدة "صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من (مينوسما) بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي. وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين".

ودان رئيس البعثة القاسم وني "بشدة هذا الهجوم" ودعا "السلطات في مالي إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات".

وبالتزامن، أعلنت القوات المسلحة المالية مقتل اثنين من جنودها خلال صد هجوم شنته مجموعات مسلحة في منطقة جاو (شمال)، في مقابل تسعة من المهاجمين.

يذكر أن فرنسا أعلنت في وقت سابق انسحابها من مالي، ما قد يترك فراغًا أمنيًا يعرض بعثة الأمم المتحدة لخطر أكبر. وأعلنت السويد الخميس أن قواتها المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وقوامها 220 جنديًا ستغادر مالي قبل عام من الموعد المقرر، أي في عام 2023 بدلاً من 2024.

وتنشط مينوسما التي تضم نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتتكبد البعثة الأممية خسائر بشرية الأكثر في العالم.