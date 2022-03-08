"حكومة كتالونيا" تختار الرباط مقرا لها في ظل استمرار الأزمة بين المغرب وإسبانيا

قد تزيد الملف من عمق الأزمة بين إسبانيا والمفربي والتحركات الجديدة للحكومة الكتالونية للتقرب من الرباط

قررت الحكومة الانفصالية في اقليم كتالونيا نقل مقر تمثيليتها في شمال إفريقيا إلى المغرب بدلا من تونس، في انتظار رد السلطات المغربية بالموافقة أو الرفض وسيكون لدى حكومة كاتالونيا، عوض 14 تمثيلية في الخارج خاليا، 20 تمثيلية، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة الكاتالونية.

وأعلنت وزيرة العمل الخارجي والحكومة المنفتحة في كتالونيا (حكومة انفصالية)، فيكتوريا ألسينا، أمس الإثنين، عن افتتاح مندوبيات حكومية جديدة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا خلال هذا العام 2022، بالإضافة إلى نقل وتغيير أسماء بعض المندوبيات. وبهذا الٱجراء سيكون لدى حكومة كاتالونيا، عوض 14 تمثيلية في الخارج خاليا، 20 تمثيلية، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة الكاتالونية.

وكان افتتاح “سفارة” كتالونيا في المغرب في 25 مارس 2003، قد خلف أزمة بين كاتالونيا والحكومة الإسبانية المركزية ، حيث لم يحضر السفير الإسباني حفل افتتاح مكتب الدار البيضاء، قبل أن يتم بعدها عام تقريبا ، المسؤوليين الكتلان إغلاق تمثيليتهم الدبلوماسية في الدار البيضاء ، وإقالة ممثلها ، الأمين العام السابق.

ويقع إقليم كتالونيا الإسباني شمال شرق البلاد على حدود فرنسا الجنوبية، ويعد الإقليم من أكثر مناطق إسبانيا ثراء. يمتد تاريخه إلى القرون الوسطى ويرى الكثير من أهله أنهم لا ينتمون إلى إسبانيا ويجب استقالتهم عنها. أما عاصمة الإقليم فهي مدينة برشلونة التي تعد المركز الاقتصادي والسياسي الأهم بعد مدريد. يقدر عدد سكان الإقليم حاليا بأكثر من 7.5 مليون نسسمة في حين تبلغ مساحته أكثر من 32 ألف كلم مربع.