مجلس حقوق الإنسان يجدد دعم وحدة الأراضي المغربية و"مبادرة الحكم الذاتي جادة وذات مصداقية"

"فتح العديد من الدول قنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي"

أعلنت عشرات الدول بجنيف، أمس الثلاثاء خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، تجديد دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية قضية الصحراء.

وأكدت مجموعة دعم وحدة الاراضي للمملكة والتي تتألف من 34 بلدا، بأن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء”، مشيرة أن “حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه”. حسب موقع ماب إكسبريس المغربي.

وأضافت المجموعة أن “المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق، مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع مناطق الوطن”، مشيرة إلى "الدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، مؤكدة "أن فتح العديد من الدول قنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات".