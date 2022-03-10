الحكومة اللبنانية تتحفظ على القرار العربي الذي يدين تسليح وتدريب إيران لعناصر البوليساريو

استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وأدوار حزب الله في العديد من الدول بما فيها المغرب

أعرب وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب، عن "تحفظ بلاده" على القرار الصادر عن اللجنة العربية الوزارية الرباعية، وتبناه مجلس جامعة الدول العربية أمس الأربعاء، "استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، وهاجم أدوار حزب الله في العديد من الدول العربية بما فيها المغرب".

وقال الوزير اللبناني إن بلاده "تحفظت على القرار الصادر عن اللجنة العربية الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وعلى البيان الصادر بهذا الشأن"، وهو الأمر الذي كان متوقعا بالنظر إلى الأغلبية الموالية لطهران داخل التركيبة الحكومية، والتي تضم وزيرين من حزب الله وثلاثة وزراء من حليفتها حركة "أمل" الشيعية.

وكانت اللجنة الرباعية العربية قد عبرت في بيانها عن "قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي"، وأضافت أن هذا الأمر "يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية"، مطالبة إيران "بالكف عن ذلك".

وعبرت اللجنة عن إدانتها لما يصدر عن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله الذي وصفته بـ"الإرهابي"، من "إساءات مرفوضة للسعودية والإمارات والبحرين واليمن الأمر الذي يشكل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية"، وفق لغة قرارها.

أما بخصوص قضية الصحراء، فجاء في الوثيقة التي تبناها مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية، إن اللجنة تعبر عن "تضامنها مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه حزب الله اللبناني في شؤونه الداخلية، خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره"، وهو ما يحمل إشارة إلى جبهة البوليساريو.