تقرير: زيادة التوتر بين المغرب والجزائر لا يصب في مصلحة أوروبا ويهدد بتعميق لأزمة الغاز

"زيادة التوتر بين المغرب والجزائر، وتوجه كل بلد نحو التسلح العسكري، وإجراء التداريب العسكرية"

قالت صحيفة "الإسبانيول"، إن "الخلاف الديبلوماسي بين الجزائر والمغرب ليس في مصلحة أوروبا في الظرفية الراهنة" وتنظر أوروبا إلى الرفع من تدفقات الغاز الجزائري نحو أوروبا، خاصة بعدما أعربت الجزائر عن الرفع من امداداتها من الغاز السائل لفائدة كل من إسبانيا وإيطاليا".

وأشارت "الإسبانيول" إلى أن "زيادة التوتر بين المغرب والجزائر في الشهور الأخيرة، وتوجه كل بلد نحو التسلح العسكري، وإجراء التداريب العسكرية، الأمر الذي يُهدد بوقوع حرب بين البلدين، وفي حالة وقوعها، فإن أزمة الغاز في أوروبا يُتوقع أن تتعمق بشكل كبير جدا"

ووفق "الإسبانيول" تقف العديد من العوائق في وجه زيادة الاعتماد على الجزائر، "أبرزها أن الأنبوبين اللذين يربطان الجزائر بكل من إسبانيا وإيطاليا تبقى قدراتهما لنقل الغاز محدودة إلى حدود الساعة"، وبالتالي فإنه سيكون على الجزائر ارسال الغاز إلى أوروبا عبر السفن، وهو ما يفرض تكاليف أخرى ووقتا أطول.

وأشارت الصحيفة إلى الأزمة الديبلوماسية القائمة بين الجزائر والرباط، والتي تسببت في إيقاف العمل بأنبوب الغاز "المغاربي الأوروبي" الذي ينطلق من الجزائر مرورا من الأراضي المغربية وصولا إلى إسبانيا، والذي كان يُوفر كافة حاجيات إسبانيا من الغاز إلى جانب أنبوب "ميدغاز" المباشر.

وأمام هذا الإيقاف، فإن إسبانيا أصبحت تعتمد بشكل كلي على أنبوب "ميدغاز" الوحيد، ثم على الغاز المسال الذي يتم نقله على متن السفن من الجزائر، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في إسبانيا، والرفع من التهديدات المستمرة باحتمالية وقوع أعطاب أو توقفات في إمدادات الغاز في ظل عدم وجود بدائل أخرى.

يأتي ذلك في سياق بحث دول أوروبا حاليا عن بدائل للغاز الروسي من أجل زيادة الضغط على روسيا التي اجتاح جيشها الأراضي الأوكرانية.