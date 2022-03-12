تونس: إحالة راشد الغنوشي وصهره إلى القضاء بتهمة تلقي تمويل أجنبي من مصدر مجهول

أضاف المكتب، أنّه تم توجيه تهمة "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول"

أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة، أن قاضي التحقيق قد أحال رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام للقضاء بتهمة تلقي الحزب تمويلات أجنبية"لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر"

وأضاف المكتب في بيان، أنّه تم توجيه تهمة "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وذلك بعد أن وقع عرض القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي والخاص، حسب موقع العربية.

وكانت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، بدأت منذ أشهر، بعدما تم الكشف عن عقود "لوبينغ" أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

يشار إلى أن محكمة المحاسبات أكدت في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، أن حركة النهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة دعاية وضغط أمريكية لمدة 4 سنوات، بمبلغ قدره 285 ألف دولار".

يذكر أن القانون التونسي على الأحزاب السياسية يحظر قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.