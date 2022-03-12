لقاء مغربي موريتاني لتعميق العلاقات وتجاوز "تحريض" الجزائر وتوقيع 13 اتفاقية تعاون

تشكل هذه الدورة فرصة لبحث عن تقوية العلاقات بين البلدين و تأتي بعد توقف وفتور العلاقة دامت 9 سنوات

عرفت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، التي انطلقت أمس الجمعة بالرباط، والتي ترأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، و الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، توقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث عن تقوية العلاقات بين البلدين في الوقت الذي لا يفوت الجزائر أي فرصة من أجل تسميم هذه العلاقة وخلق أجواء متوترة جنوب الصحراء، حسب موقع الجريدة 24 المغربي.

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.

يشار إلى أن هذه الدورة تأتي بعد توقف وفتور العلاقة دامت 9 سنوات، يرجح أن تكون لها علاقة بالتوتر الحاصل علي مستوى ملف الصحراء، التي يحرض ضدها الجزائر.