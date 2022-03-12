English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • افريقيا
  • لقاء مغربي موريتاني لتعميق العلاقات وتجاوز "تحريض" الجزائر وتوقيع 13 اتفاقية تعاون

لقاء مغربي موريتاني لتعميق العلاقات وتجاوز "تحريض" الجزائر وتوقيع 13 اتفاقية تعاون

i24NEWS

دقيقة 1
أعلام المغرب ترفرف بالقرب من رافعات حاويات في المحطة الثانية لميناء طنجة المتوسط في مدينة طنجة الشمالية في 28 يونيو 2019
AFPأعلام المغرب ترفرف بالقرب من رافعات حاويات في المحطة الثانية لميناء طنجة المتوسط في مدينة طنجة الشمالية في 28 يونيو 2019

تشكل هذه الدورة فرصة لبحث عن تقوية العلاقات بين البلدين و تأتي بعد توقف وفتور العلاقة دامت 9 سنوات

عرفت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، التي انطلقت أمس الجمعة بالرباط، والتي ترأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، و الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، توقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

Video poster

وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث عن تقوية العلاقات بين البلدين في الوقت الذي لا يفوت الجزائر أي فرصة من أجل تسميم هذه العلاقة وخلق أجواء متوترة جنوب الصحراء، حسب موقع الجريدة 24 المغربي.

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.

يشار إلى أن هذه الدورة تأتي بعد توقف وفتور العلاقة دامت 9 سنوات، يرجح أن تكون لها علاقة بالتوتر الحاصل علي مستوى ملف الصحراء، التي يحرض ضدها الجزائر.