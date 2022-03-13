المغرب يطلق أول خط جوي مباشر لرحلات الركاب باتجاه إسرائيل

هذا الخط يسعى إلى "تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة"

أطلقت المملكة المغربية، اليوم الأحد، أول خط جوي مباشر لرحلات الركاب باتجاه إسرائيل، تعزيزا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع إقلاع طائرة للخطوط الجوية المغربية نحو تل أبيب والتي ضمت على الخصوص وفدا من رجال أعمال مغاربة، وفق مصدر من مطار محمد الخامس بالدر البيضاء.

وأوضحت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، أن إطلاق هذا الخط يسعى إلى "تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة"، مشيرة إلى أن الخط الجديد "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل، التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي".

وفي نفس السياق، دعا مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط دافيد غوفرين على تويتر "إخوتنا المغاربة لزيارة اسرائيل واكتشاف ثقافتها والوقوف على المكانة الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة في قلوب الإسرائيليين"، وأضاف معلقا على ملصق دعائي للرحلات نحو إسرائيل "يثلج الصدر أن أصادف إعلانا كبيرا على واجهة جدار بالدار البيضاء، لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية باتجاه تل أبيب".

وكانت شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية قد أطلقت من جانبها خطا مباشرا باتجاه مراكش أواخر تموز/يوليو، لكن الرحلات علقت بسبب إغلاق الحدود

ويراهن المغرب، الذي يضم أيضا جالية يهودية تعد الأهم في شمال إفريقيا، على استقطاب نحو 200 ألف سائح إسرائيلي سنويا مقابل نحو 50 ألفا العام الماضي.

يشار أنه استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020، في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

ويذكرأن المملكة المغربية كانت قبل ذلك تستقبل سياحا إسرائيليين، غالبيتهم من أصول مغربية، لكن من خلال رحلات غير مباشرة عبر بلدان أوروبية.