الجزائر تستغل اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في بلادها للمطالبة بدعم جبهة البوليساريو

"إستراتيجية حكام الجزائر مبنية على استغلال أي محفل دولي أو إقليمي ضد المغرب، لحشد الدعو لجبهة البوليساريو"

قال رئيس البرلمان الجزائري، إبراهيم بوغالي، أمس الأحد إن “الأوضاع في اليمن وليبيا والصحراء الغربية والساحل وشرق إفريقيا تبقى محل اهتمام لما لها من تهديد للاستقرار والسلام، وهو ما يستدعي تضافر الجهود من أجل إرساء مبادئ التسامح في ظل الاحترام المتبادل”.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي يستضيفه البرلمان الجزائري بغرفتيه، و الذي انطلق لأمس الأحد ويستمر يومين، لمناقشة القضايا التي تستأثر باهتمام العالم الإسلامي في الوقت الراهن؛ بالإضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية.

وفي السياق أكد الباحث المغربي في العلوم السياسية محمد شقيرة، في تصريح لهسبريس، أن “العزلة التي يشعر بها البلد الجار وتطورات ونجاحات المغرب الدبلوماسية، وتراجع بعض الشركاء الأوروبيين عن مواقفهم الأولى لصالح موقف الرباط من قضية الوحدة الترابية، هي دوافع المسؤولين الجزائريين في ما يقدمون عليه في كل مناسبة”.

وقال محمد شقيرة “إن إستراتيجية حكام الجزائر مبنية على استغلال أي محفل دولي أو إقليمي ضد المغرب، وهو ما يبرر استغلالها اجتماع دول التعاون الإسلامي لدعم الأطروحة الانفصالية، خاصة بعدما حقق المغرب عدة نجاحات على المستوى الأمريكي والأوروبي. وقد ظهر ذلك من خلال محاولة ممثل الجزائر الخلط السياسي بين الوضع اليمني والليبي والنزاع الثنائي حول الصحراء”.