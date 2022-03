الفنانة المغربية سناء مرحتي تغني بالعربية والعبرية في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي

أحيت المطربة المغربية سناء مرحتي حفلا "رائعا" في تل أبيب، الخميس المنصرم، بمناسبة اليوم العالي للمرأة، حيث قامت بأداء أغنية باللغتين العبرية والعربية رفقة مغنية إسرائيلية متألقة، حضر الحفل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ.

وقالت سناء مرحتي لـ i24NEWS: "لقد ولدت في صفرو، يسمونها القدس الصغيرة"، مضيفة، "قال لي جدي دائمًا إنه نشأ مع يهود، وقال إنه أمر طبيعي، الناس يغنون بالعربية والعبرية."

نشأت سناء مرحتي وسط أسرة فنية خاصة، حبث وجهها والدها لتعلم فن الملحون والطرب الغرناطي، لها عدة قصائد خاصة بها مثل قصيدة «الأم». حصلت سناء مرحتي على وسام مكافأة من درجة ضابط من طرف العاهل محمد السادس.

يجذر بالذكر أن الفنانة سناء مرحتي هي مقدمة برنامج ”ألحان عشقناها” الذي تبثه القناة الثانية المغربية.