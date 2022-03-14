الجيش المغربي ينفذ غارة جوية بوساطة طائرة مسيرة وتخلف قتلى في صفوف البوليساريو

عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو حاولت الاقتراب من الجدار الرملي المغربي، في منطقة أم دريكة،

نفد الجيش المغربي غارة جوية جديدة بواسطة طائرة مسيرة، ضد عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو حاولت الاقتراب من الجدار الرملي المغربي، في منطقة أم دريكة، وخلفت العملية مقتل عناصر من الجبهة تنتمي إلى الناحية العسكرية الثالثة الواقعة في ميجيك، وهي بلدة تقع شرق الجدار الرملي.

وتأتي هذه العملية العسكرية بعد أقل من الـ 24 ساعة من عملية أخرى للجيش المغربي، ضد أهداف للبوليساريو في بلدة أغوينيت، واعترفت وسائل إعلام تابعة للبوليساريو بالهجوم وتجنبت الإشارة إلى الخسائر البشرية.

يذكر أنه منذ إعلانها التنصل من التزامها بوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، لم تعد البوليساريو تتمتع بحرية الحركة في المناطق التي تطلق عليها اسم "المناطق المحررة"، نتيجة الغارات المغربية والتي تتم غالبا بواسطة طائرات مسيرة.

وكانت جبهة البوليساريو قد اضطرت لإحياء الذكرى 46 لإعلان إنشاء "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في مخيمات تندوف وليس في بير لحلو أو تيفاريتي.

وفي السياق ذكرت مصادر موريتانية لـ i24NEWS أن "البوليساريو وبتعليمات من الاستخبارات العسكرية بقصر المرادية؛ قامت بتصفية احد قادتها المسمى الهيبة عبد الله محمد الفاضل(70 سنة) رئيس الوحدة العسكرية الثالثة)؛ بعد محاولته الهروب لاسبانيا استنكارا لاعتقال احد المقربين له ( وزير الجاليات الصحراوية المدعو المصطفى سيدي البشير) من طرف الدرك العسكري الجزائري بسجن البليدة بالجزائر مباشرة بعد عودته من فرنسا" بسبب تصريحاته الاخيرة التي قال فيها :"انا لست وزيرا وغالي ليس رئيسا وليس هناك دولة صحراوية والمغرب اقرب إلينا من الجزائر ".