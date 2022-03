المغرب: مدينة طنجة تستضيف النسخة الأولى من “الأيام اليهودية لطنجة” لتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات

بمبادرة من مؤسسة لورين وجمعية أصدقاء الثقافة اليهودية المغربية، وتحت رعاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، انطلقت بطنجة من 10 إلى 12 مارس/آذار الجاري أشغال النسخة الأولى من برنامج “الأيام اليهودية لطنجة” بهدف تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات من خلال تظاهرات تحث على نقل وتبادل المعرفة.

وتضمن برنامج “الأيام اليهودية لطنجة” المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمقر مؤسسة لورين بطنجة، بمشاركة مجلس مدينة طنجة ومكتب الاتصال الإسرائيلي لدىالرباط ومجلس الطائفة اليهودية بطنجة، جولة للمدينة العتيقة لطنجة والأماكن التي يوجد بها حضور يهودي بطنجة، بالإضافة إلى عرض الفيلم الوثائقي “اليهود المغاربة .. مسارات متقاطعة”، للمخرج يونس لغراري، وإقامة حفل موسيقي تقدم خلاله أغان يهودية أندلسية من تنشيط لالة تمار وأنس بلهاشمي، فضلا عن تقديم الفستان الخاص بالعرائس اليهوديات من قبل سونيا كوهن أزاكوري.

وأكد نائب رئيس جمعية أصدقاء الثقافة اليهودية المغربية، كوميل أندري، في تصريح للقناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24)، أن "هذه الدورة تحتفي بالمرأة، من خلال ندوة تتطرق لوضعية النساء اليهوديات والمسلمات بالمغرب"، مسجلا أن "هذا الحدث يروم إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للتعددية الثقافية والتعايش، والتأكيد على القيم التي تميز ساكنة طنجة والمتمثلة في الود والعيش المشترك والصداقة بين الجاليات المقيمة بالمدينة"

ومن جهتها، شددت الدكتورة في علوم الأديان وأنظمة الفكر، سيمون مريجن- أوهانا، على أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لاستعراض مكانة المرأة اليهودية في المغرب وإبراز تجذر اليهود داخل المجتمع المغربي، بالإضافة إلى إبراز أن المغرب شكل أرضا لاستقبال، لاسيما القادمين من إسبانيا والبرتغال.

و أبرزت مديرة مركز البحث والتكوين في العلاقات بين الأديان، التابع للرابطة المحمدية للعلماء عائشة حدو، "التعايش المتجذر بين اليهود والمسلمين في المغرب، مسجلة أن الثقافة المغربية متشبعة بالقيم الإنسانية العالمية، كاحترام التعددية والتنوع والتسامح".