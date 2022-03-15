خاص لـ i24NEWSمنتدى اقتصادي في تل أبيب يجمع 250 رجل أعمال مغربي وإسرائيلي

الوفد المغربي اطلع على فرص الاستثمار التي توفرها إسرائيل لفائدة المستثمرين من مختلف دول العالم،

قال الاتحاد العام لمقاولات المغرب لـ i24NEWS إنه انطلق اليوم الثلاثاء المنتدى الاقتصادي المغربي الاسرائيلي، في تل أبيب، بمشاركة 250 رئيس مقاولة من البلدين، ويشارك رجال الأعمال المغاربة، بوفد يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.

وأشار الاتحاد إلى أن الوفد المغربي اطلع على فرص الاستثمار التي توفرها إسرائيل لفائدة المستثمرين من مختلف دول العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للتعاون وخلق الشراكات بين المقاولات الإسرائيلية ونظيرتها المغربية في مجالات اقتصادية متعددة.

وتأتي هذه الزيارة للوفد المغربي والتي استمرت لمدة 3 أيام في إسرائيل، تكملة للزيارات بين وفدي الطرفين للتوقيع على اتفاقيات وتدعيم الشراكات الثنائية في المجال الاقتصادي، خاصة بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي إلى المغرب في فبراير/شباط المنصرم.

وكان وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وصل، الأحد المنصرم، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب قادما من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على متن أول رحلة للخطوط الجوية المغربية تربط البلدين.